Rabona Mobile, nonostante le difficoltà del 2023, sta affrontando il nuovo anno con l’ambizioso obiettivo di diventare un operatore internazionale, introducendo un innovativo servizio di eSIM globale denominato Rabona Connect. Questa iniziativa, fissata per il 2 gennaio 2024, mira a offrire ai clienti una soluzione alternativa mentre la disputa tra Rabona, Vodafone e Plintron persiste, impedendo attualmente l’uso dei servizi di telefonia mobile in Italia.

La rivoluzione delle eSIM globali

Rabona Connect si propone di fornire eSIM globali, consentendo la navigazione in oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Questo servizio, da affiancare al tradizionale utilizzo della telefonia mobile in Italia, sarà implementato attraverso l’installazione di eSIM su dispositivi compatibili. Gli utenti potranno godere di questa nuova modalità di connessione mediante l’attivazione di specifici pacchetti, offrendo una soluzione pratica per coloro che viaggiano frequentemente.

L’offerta di Rabona Connect si articola su diverse opzioni, con piani di durata di 30 giorni che consentono agli utenti di selezionare tra diverse fasce di servizio, tra cui Base, Standard e Premium. Nonostante l’azienda abbia annunciato l’inizio delle vendite a partire da gennaio 2024, ulteriori dettagli sulle tariffe e sulle caratteristiche specifiche delle eSIM saranno probabilmente rilasciati nei prossimi giorni.

È importante sottolineare che, al momento, non sono emersi sviluppi riguardo al ripristino dei servizi di telefonia mobile in Italia. Coloro che sono ancora in possesso di una SIM Rabona Mobile e desiderano continuare a utilizzare il proprio numero dovranno prendere in considerazione l’opzione di passare a un altro operatore.

L’anno di Rabona Connect e le opportunità per i viaggiatori

Rabona Connect si profila come una soluzione interessante per chi necessita di una eSIM globale, potendo rappresentare una valida alternativa soprattutto per coloro che viaggiano frequentemente. Resta da vedere come questa nuova offerta si posizionerà nel mercato e come risponderà alle esigenze dei clienti. L’azienda, con questa mossa, dimostra una volontà di adattarsi alle sfide e di offrire soluzioni innovative nonostante le difficoltà incontrate nel corso dell’anno precedente.