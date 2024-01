Iliad, arriva una nuova offerta con un regalo GRATIS per tutti

Un gestore di rilievo si distingue con offerte mobili di rilievo, proprio come fanno gli attuali provider nel mondo della telefonia. Iliad è sicuramente uno di questi, nonché il leader incontrastato negli ultimi due o tre anni. L’ultimo periodo si è dimostrato abbastanza problematico per il gestore, che infatti ha perso qualche utente in favore dei provider virtuali soprattutto.

A tal proposito sono tornate di moda alcune offerte di Iliad che sono state appositamente riproposte e che potrebbero finalmente ristabilire l’ordine. Queste, che fanno parte delle famosissime gamme Flash e Giga, che mostrano prezzi praticamente irrisori rispetto ad altri gestori. Era questo l’unico metodo per competere con i provider virtuali: tenere bassi i prezzi e tenere alti i contenuti con minuti, SMS e giga.

Dopo la scadenza della Flash 180 2024, ormai annunciata da tempo con un count down sul sito ufficiale, è tornata una vecchia proposta.

Iliad: la nuova promo è ora disponibile con tutto incluso e un gran regalo

Per battere un gestore come Iliad questa volta ci vorrà davvero qualcosa di speciale visto che le sue offerte hanno tutto. Serviva effettivamente un colpo di scena per continuare il dominio del famoso gestore che non ha dunque intenzione di fermarsi.

Come si può notare sul sito ufficiale, è ora finalmente disponibile una nuova soluzione, proprio come gli utenti aspettavano. Si tratta della nuova Giga 150 a 9,99 € al mese. Questa è un’offerta molto interessante che ogni mese include tutto al suo interno. Ci sono infatti minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 5G.