Il panorama del mercato automobilistico in Germania nel 2023 si presenta con una dualità evidente, oscillando tra luci e ombre. Da un lato, si osserva un ulteriore incremento nelle vendite di auto elettriche, mentre dall’altro si segnala un aumento della quota di mercato, dopo anni di declino, per le vetture a benzina e diesel.

Nonostante l’impegno dell’Unione Europea a porre fine alle auto a combustione interna entro il 2035, i consumatori tedeschi non sembrano ancora disposti ad abbandonare i veicoli tradizionali alimentati a benzina e diesel. Questi modelli continuano ad essere la preferenza degli automobilisti in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi del Nord Europa, come la Norvegia, celebre per essere un paradiso delle auto elettriche, e la Cina.

Turbolenze nel mercato auto in Germania

Analizzando i dati di mercato, emerge che il settore automobilistico è cresciuto del 7,2% rispetto al 2022, con un totale di 2,8 milioni di nuove auto immatricolate, secondo i dati forniti dalla Kraftfahrt–Bundesamt (KBA), l’autorità federale dei trasporti tedesca.

Le auto a benzina hanno rappresentato una quota significativa, con 979.000 immatricolazioni, registrando un aumento del 13,3% rispetto all’anno precedente e invertendo la tendenza declinante degli anni precedenti. Nel contempo, le auto completamente elettriche hanno raggiunto le 524.000 unità, con una crescita annua dell’11,4%.

La categoria che ha subito la flessione più marcata è stata quella delle ibride plug–in, con una diminuzione del 50%, attestandosi a 176.000 immatricolazioni. Secondo l’agenzia di stampa Afp, questo calo può essere attribuito al fatto che le vendite di PHEV erano state in qualche modo “gonfiate” alla fine del 2022, al fine di beneficiare degli incentivi statali prima della loro graduale eliminazione avvenuta nel corso del 2023.

L’anno scorso, il governo tedesco ha deciso di eliminare i bonus destinati alle auto completamente elettriche, portando a un aumento del mercato delle auto elettriche, anche se forse non nella misura sperata. Constantin Gall, analista di Ernst & Young, ha espresso previsioni caute per il 2024, sottolineando che la mancanza di sostegno statale potrebbe portare a una diminuzione delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici quest’anno, evidenziando la dipendenza attuale del mercato delle auto elettriche dai sussidi statali.

Resta da vedere se queste previsioni si concretizzeranno e come il mercato automobilistico tedesco si adatterà alle sfide e alle opportunità in un contesto in cui la transizione verso la mobilità sostenibile è un imperativo sempre più pressante.