Il noto operatore telefonico italiano Vodafone continua ad ampliare il suo catalogo di smartphone disponibili all’acquisto in rate. Con il nuovo anno, in particolare, l’operatore ha aggiunto il nuovo smartphone di punta del produttore tech Honor, ovvero il nuovo Honor Magic 6 Lite. Si tratta di un dispositivo mid-range davvero notevole e ora gli utenti potranno acquistarlo con l’operatore in piccole comode rate.

Honor Magic 6 Lite, il nuovo smartphone di Honor ora acquistabile con Vodafone

Ora con l’operatore telefonico Vodafone sarà possibile acquistare uno degli ultimi smartphone del produttore tech Honor, ovvero Honor Magic 6 Lite. In particolare, questo nuovo prodotto è stato aggiunto al catalogo di dispositivi acquistabili con l’operatore a partire dalla giornata di ieri 9 gennaio 2024.

Il nuovo medio di gamma di casa Honor, in particolare, sarà ora acquistabile con l’operatore con due tipi di rate. Gli utenti potranno pagare un costo di 8,99 euro al mese per 24 mesi attivando una delle offerte della gamma Special, come ad esempio Vodafone Silver o Bronze. In alternativa, gli utenti potranno acquistare il nuovo smartphone con rate dall’importo di 10,99 euro al mese sempre per 24 mesi, attivando però le altre offerte dell’operatore.

Quest’ultima topologia di rata la potranno selezionare anche i già clienti dell’operatore telefonico. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, l’acquisto dello smartphone in questione sarà possibile solo con carta di credito e sarà inoltre necessario dare un anticipo dall’importo di 29,99 euro. Ricordiamo comunque che gli utenti potranno acquistare a rate con Vodafone anche altri smartphone, come ad esempio il nuovo Xiaomi Redmi Note 13 4G e il nuovo Samsung Galaxy A15 5G.