WhatsApp, i TRE nuovi aggiornamenti che hanno cambiato tutto

L’anno di WhatsApp è stato veramente entusiasmante, sia per il solito utilizzo che ne fanno gli utenti, sia per quelle cose che sono cambiate. La celebre applicazione che tutti usano per la messaggistica istantanea ha dimostrato di essere più versatile del solito, modificando diversi aspetti che qualcuno non credeva potessero cambiare.

Con il passare del tempo infatti è stato possibile capire che diversi aggiornamenti potevano cambiare veramente tutto, come l’aspetto estetico ma anche le funzionalità. WhatsApp infatti ha migliorato alcune funzioni già esistenti e ne ha introdotte delle altre. Molte di queste ad oggi sono diventate fondamentali e tutti stanno cominciando ad utilizzarle di frequente. Ricordiamo ovviamente quelle che hanno migliorato l’aspetto della privacy così come quelle che hanno consentito il miglioramento nell’invio dei file multimediali.

Abbiamo deciso di indicare tre dei tanti aggiornamenti che sono stati riportati in questo 2023, probabilmente i più importanti.

WhatsApp: questi sono i tre aggiornamenti che di certo sono piaciuti al pubblico

Probabilmente il primo aggiornamento che tutti avranno apprezzato molto è quello che consente di inviare finalmente video e foto in HD. WhatsApp, durante l’invio di un file multimediale di questo genere, offre un’opzione in alto che permetterà all’utente di scegliere la risoluzione con cui recapitare la foto o il video.

Molto acclamato è stato l’aggiornamento che permette di nascondere tutte le chat con un semplice codice. Una volta impostata la password, le conversazioni segnate scompariranno e per farle ricomparire bisognerà digitare il codice nella barra di ricerca.

L’altro aggiornamento interessante lanciato è quello che consente di inviare delle note vocali che possono essere ascoltate solo una volta. Questo aspetto migliora nettamente la privacy per tutti su WhatsApp.