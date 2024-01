Il Consumer Electronic Show di Las Vegas si prepara ad accogliere una delle novità più attese nel mondo della tecnologia, poiché Microsoft annuncerà un rivoluzionario cambio di design per le tastiere dei nuovi computer Windows 11. In occasione di questo importante evento, in partenza il 9 gennaio, l’azienda svelerà un’innovativa funzionalità definito come il primo cambiamento significativo alla tastiera del Pc Windows in quasi trent’anni.

La caratteristica distintiva di questa rivoluzione è rappresentata da un tasto dedicato chiamato “Copilot“, un’intelligenza artificiale sviluppata da Microsoft. Questo nuovo pulsante sarà affiancato al tradizionale tastino Windows, noto per l’apertura del menu Start. L’introduzione del tasto Copilot rivoluzionerà l’esperienza utente, permettendo agli utenti di richiamare istantaneamente l’assistente AI di Microsoft, sia attraverso domande testuali che mediante comandi vocali. Questa funzionalità consentirà agli utenti di ottenere indicazioni automatiche e interagire in modo più intuitivo con il proprio dispositivo.

Tastiere Microsoft rivoluzionate

Il tasto Copilot assumerà il ruolo precedentemente occupato dal pulsante menu, situato tra i tasti Alt e Ctrl, introdotto insieme al tasto Windows molti anni fa. Microsoft definisce questa riconfigurazione della tastiera come un passo verso un percorso di introduzione dell’intelligenza artificiale in maniera pervasiva nel mondo dei PC.

L’azienda ha annunciato che i primi dispositivi dotati di questa nuova configurazione saranno disponibili in primavera, sia sotto il marchio Microsoft, con la serie Surface, che da altri produttori. Questo significa che diversi partner commerciali di Microsoft presenteranno i propri modelli al Ces 2024 di Las Vegas, rivelando al pubblico le potenzialità e l’innovazione legate al tasto Copilot.

Secondo alcune speculazioni riportate dal sito Engadget, Microsoft potrebbe addirittura valutare l’eliminazione completa del tradizionale tasto Windows, sostituendolo interamente con il tasto Copilot. Questo scenario ipotetico suggerisce che il nuovo pulsante diventerebbe la chiave di accesso non solo all’assistente AI, ma anche al menu rapido contenente le applicazioni installate e i collegamenti preferiti.

L’annuncio di Microsoft rappresenta un significativo passo avanti nel campo della tecnologia, sottolineando l’impegno dell’azienda nell’integrare l’intelligenza artificiale in modo sempre più pervasivo nei dispositivi Windows. L’attesa è alta per vedere come questa innovativa tastiera influenzerà l’esperienza degli utenti e se il tasto Copilot diventerà il nuovo standard per l’interazione con i computer Windows.