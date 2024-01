Quando si parla di auto di alta gamma e prestazioni eccezionali, solitamente vengono in mente nomi come Ferrari, Porsche e Lamborghini. Tuttavia, esistono modelli più accessibili che offrono prestazioni paragonabili, grazie soprattutto alla presenza di motori elettrici che garantiscono potenza ed eleganza.

Nonostante la popolarità degli Sport Utility Vehicle (SUV), auto come berline e station wagon continuano a sfidare le convenzioni, regalando buone risposte anche con dimensioni più contenute. Un esempio degno di nota è la Peugeot 508, elogiata per la sua compattezza. Allo stesso tempo, la Mercedes Classe A offre lusso tranquillo con costi più elevati e dimensioni raffinate.

Produttori d’auto e modelli abbordabili

Mentre la Germania è spesso considerata la patria di vetture di questo genere, l’Italia resta leader per sportive e utilitarie. Ciononostante, molte di queste auto vengono prodotte all’estero, in Paesi come Polonia, Serbia e Marocco. Ma quali modelli rientrano nella nuova categoria? La Mercedes-AMG C 63 Performance Station Wagon offre prestazioni impressionanti con un motore ibrido plug-in da 608 cv e un prezzo superiore ai 109.000 euro. La Audi RS 6 Performance, con 630 cv, fornisce un’esperienza di guida emozionante al costo di circa 149.000 euro.

La BMW M3 Competition Touring, da 510 cv, accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi al prezzo di 114.000 euro. Infine, la BMW M5 Competition Touring, con un V8 biturbo da 800 cv, è sul mercato a partire da 142.550 euro. Questi modelli dimostrano che le prestazioni di alta gamma per le auto non sono riservate solo a marchi di lusso, offrendo agli appassionati di guida opzioni più accessibili senza sacrificare la potenza e l’eleganza. La continua evoluzione della tecnologia nei motori rende il panorama delle prestazioni automobilistiche sempre più vario e interessante.

Vetture elettriche sotto i 30.000 euro nel 2024

Skoda presenterà una versione coupé del suo modello Enyaq, chiamata Enyaq Coupe iV. Questa vettura compatta e sportiva offrirà un’esperienza di guida elettrica con un design accattivante. Con un prezzo attorno ai 25.000 euro, mira a essere una scelta accessibile nel mercato delle auto elettriche. La Fiat presenterà invece la Fiat Centoventi, un modello chiave per la sua rinascita nell’ambito elettrico.

La sua modularità permetterà ai proprietari di personalizzare la vettura sia in termini di estetica che di specifiche tecniche. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro, rendendolo un’opzione conveniente. Auto altrettanto interessante sarà la Seat El-Born, basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Essa offrirà una buona autonomia e funzionalità all’avanguardia.