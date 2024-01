PlayStation, avete ancora una settimana per cogliere al volo l'occasione di Gennaio

L’inizio del 2024 è stato celebrato da Sony con un significativo aggiornamento degli sconti su PlayStation Store. Questo rinnovato elenco di offerte arricchisce la già interessante gamma di promozioni iniziali, permettendo agli appassionati di videogiochi di approfittare di riduzioni di prezzo su una vasta selezione di titoli.

PlayStation: la lista dei videogame in promo

Tra i giochi in sconto sin dall’inizio, spiccano nomi come “Baldur’s Gate 3” e “Alan Wake 2”, che si uniscono a un’ampia varietà di giochi disponibili per meno di 10 euro. Oltre a questi, le nuove aggiunte al catalogo di sconti presentano alcune offerte notevoli, tra cui “Need for Speed Heat”, ora disponibile con uno sconto del 75%.

Anche i titoli più recenti non sono stati esclusi. “Avatar Frontiers of Pandora”, un open world prodotto da Ubisoft, ha già ricevuto uno sconto, nonostante sia stato lanciato meno di un mese fa. Altre offerte interessanti includono sconti su “Gran Turismo 7” e la Digital Deluxe Edition di “Hogwarts Legacy”. Queste offerte rappresentano solo una piccola parte dell’ampia gamma disponibile.

Ecco alcuni degli sconti più interessanti di gennaio 2024 su PlayStation Store:

“Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition” ora a 24,99€, scontato dal prezzo originale di 99,99€.

ora a 24,99€, scontato dal prezzo originale di 99,99€. “Avatar: Frontiers of Pandora Gold” a 82,49€, scontato da 109,99€.

a 82,49€, scontato da 109,99€. “ Forspoken ” disponibile a 31,99€ invece di 79,99€.

” disponibile a 31,99€ invece di 79,99€. “ Ghostrunner ” offerto a 8,99€, rispetto al prezzo originale di 29,99€.

” offerto a 8,99€, rispetto al prezzo originale di 29,99€. “ Grand Theft Auto V” per PS4 e PS5 a soli 19,79€, calato da 59,99€.

per PS4 e PS5 a soli 19,79€, calato da 59,99€. “Hogwarts Legacy Digital Deluxe” a 42,49€, inizialmente a 84,99€.

a 42,49€, inizialmente a 84,99€. “Horizon Call of the Mountain” e “Horizon Forbidden West Complete” entrambi a 49,69€, sco ntati da 69,99€.

e entrambi a 49,69€, sco “Lies of P Deluxe ” ora a 55,99€, ridotto da 69,99€.

” ora a 55,99€, ridotto da 69,99€. “Lords of the Fallen Deluxe” disponibile a 51,99€, calato da 79,99€.

disponibile a 51,99€, calato da 79,99€. “Mortal Kombat 1 Premium” a 59,99€, inizialmente a 99,99€.

a 59,99€, inizialmente a 99,99€. “Need for Speed Unbound: Palace” a 17,99€, notevolmente ridotto da 89,99€.

a 17,99€, notevolmente ridotto da 89,99€. “Persona 5 Tactica” ora a 41,99€, scontato da 59,99€.

ora a 41,99€, scontato da 59,99€. “Returnal Digital Deluxe” a 49,49€, inizialmente a 89,99€.

a 49,49€, inizialmente a 89,99€. “RoboCop: Rogue City” a 41,99€, ridotto da 59,99€.

a 41,99€, ridotto da 59,99€. “Star Wars Jedi: Survivor Deluxe” disponibile a 59,99€, scontato da 99,99€.

Gli utenti sono invitati a verificare attentamente le date di scadenza delle offerte, poiché le nuove termineranno il 18 gennaio. Tutti gli sconti, inclusi quelli già disponibili in precedenza, possono essere trovati sul PlayStation Store.