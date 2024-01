Willis “blue scuti” Gibson, un ragazzo di soli 13 anni, ha recentemente segnato un capitolo epico nella storia dei videogiochi, diventando il primo essere umano a completare il leggendario gioco Tetris. Questo incredibile traguardo è stato raggiunto in diretta streaming, quando Gibson ha conquistato il “vero schermo finale” al livello 157, sfidando le aspettative di una comunità di giocatori che per decenni avevano considerato il gioco un enigma irrisolvibile.

Come un programmatore ha svelato nuovi livelli e glitch

Tetris, un classico intramontabile, era sempre stato avvolto da un alone di mistero. Per anni, i giocatori avevano creduto che il livello 29 fosse il massimo raggiungibile, poiché rappresentava il punto in cui la velocità del gioco raggiungeva il suo apice. Tuttavia, recenti progressi e dedizione hanno dimostrato che era possibile superare questa barriera, portando alla scoperta di livelli successivi e glitch che rendevano il gioco ancora più impegnativo.

La svolta si è verificata nel 2021, quando il programmatore Greg Cannon ha sviluppato StackRabbit, un’intelligenza artificiale (AI) capace di giocare a Tetris e superare i livelli glitchati. L’AI è riuscita a raggiungere il livello 237, svelando così il “vero schermo finale” del gioco, dove il codice diventa inefficace a livelli così elevati, generando glitch che leggono la RAM come codice e possono bloccare il gioco.

La comunità di Tetris ha successivamente scoperto che il glitch poteva essere innescato già al livello 155, rendendo l’obiettivo più raggiungibile. Tuttavia, è stato solo alla fine del dicembre 2023 che Willis Gibson è riuscito a superare i livelli glitchati fino al livello 157, dove ha raggiunto lo schermo finale, stabilendo un record mondiale per il punteggio complessivo, il livello, le linee e il punteggio a 19.

L’ispirazione di Gibson e il futuro delle sfide videoludiche

Le parole di Gibson sulla sua incredibile impresa riflettono l’emozione e la sorpresa che accompagnano spesso le imprese straordinarie. “Nel momento in cui ho cominciato a giocare a questo videogioco, non avrei mai immaginato di essere in grado di raggiungere il punto di sblocco o di superarlo”, ha dichiarato su YouTube. Il suo exploit non solo ha segnato un record storico, ma ha anche evidenziato la natura sempre sorprendente e sfidante dei videogiochi.

Il legame tra il gioco e la dipendenza, menzionato nel testo, si manifesta in molti appassionati di videogiochi, e Tetris, con la sua semplicità e complessità intrinseche, ha dimostrato di avere un fascino duraturo. La notizia di Willis Gibson è un altro capitolo avvincente nella storia di Tetris, sottolineando come l’innovazione e la dedizione possano ancora portare a nuovi orizzonti anche in giochi classici. La sua impresa rimarrà senza dubbio un punto di riferimento nella cultura dei videogiochi e ispirerà futuri aspiranti campioni.