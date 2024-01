C’è aria di novità in casa Oppo. Il produttore cinese Oppo ha infatti da poco tenuto un importante evento di presentazione ufficiale durante il quale ha svelato ufficialmente diversi nuovi dispositivi. Oltre al top di gamma Oppo Find X7 Ultra, l’azienda ha infatti presentato il nuovo medio di gamma Oppo Find X7. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Il produttore cinese Oppo presenta ufficialmente il nuovo Oppo Find X7

In queste ore il produttore cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di punta. Come già detto in apertura, stiamo parlando del nuovo Oppo Find X7. Nonostante abbia qualche specifica in meno rispetto al fratello maggiore, questo device è comunque dotato di caratteristiche di alto livello.

La parte frontale vanta infatti ad esempio un display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello con tecnologia LTPO con una diagonale da 6.82 pollici in risoluzione FullHD+ e con una luminosità di picco di 4500 nits. Per quanto riguarda le performance, a bordo è presente il soc MediaTek Dimensity 9300 e quest’ultimo è supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico, invece, è composto da tre fotocamere, di cui un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 50 MP e un sensore teleobiettivo da 64 MP.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo medio di gamma di Oppo, Oppo Find X7, sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese. Il prezzo partirà da 3999 CNY, ovvero a circa 514 euro al cambio attuale.