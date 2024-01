Quante volte abbiamo sospettato che qualcuno potesse aver curiosato nel nostro smartphone senza il nostro consenso? Con la crescente quantità di informazioni personali, dati sensibili e documenti di lavoro contenuti nei dispositivi mobili, la preoccupazione di proteggere la nostra privacy è più che legittima. Vediamo come scoprire se qualcuno ha usato il nostro smartphone e quali misure di sicurezza possiamo adottare.

Proteggi il tuo smartphone con app per Android e iOS per tenere lontani gli spioni

Il primo passo fondamentale per tenere al sicuro il proprio smartphone è quello di impostare una schermata di blocco sicura. Evitando Pin scontati come date di nascita o sequenze comuni. Le schermate di sblocco mostrano avvisi se superati i tentativi previsti, e un blocco temporaneo prima della quinta digitazione indica un accesso non autorizzato.

Un altro indicatore utile è l’esame dei dati dettagliati del consumo della batteria. Su Android, accedendo alle Impostazioni e selezionando la Batteria, è possibile visualizzare un grafico dettagliato dei momenti in cui lo smartphone è stato utilizzato. Su iOS, navigando in Impostazioni, Tempo di utilizzo e Visualizza tutte le attività, si possono esaminare gli orari in cui lo schermo è stato attivo.

Per un controllo più avanzato, alcune app possono rivelarsi utili.

Lockwatch – Il Cattura Ladri. Scatta foto con la fotocamera frontale quando si tenta uno sblocco non autorizzato, inviando le immagini via mail insieme alla localizzazione GPS. Third Eye – Intruder Detection e CrookCatcher – Anti Theft offrono funzionalità simili.

Su iOS, Prey Find my Phone Tracker GPS permette di creare zone di sicurezza e attivare azioni in risposta all’uscita o all’entrata della zona impostata, incluso scattare foto in caso di accesso non autorizzato. Insomma, ognuno può adottare le misure più adatte al proprio dispositivo e alle proprie esigenze per mantenere al sicuro i propri dati personali.