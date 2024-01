Canone RAI, gli unici TRUCCHI per non pagarlo MAI

Gli utenti italiani ormai odiano con tutto il loro essere il canone RAI, che infatti viene ritenuta da molti una tassa assolutamente contro ogni norma.

A doverla pagare sono tutti coloro che in casa hanno una televisione, ma ora si sta facendo di tutto pur di abolirla o almeno ridurla. Grazie alle ultime regole, da questo 2024 il canone Rai costerà di meno, circa 70 € all’anno invece che 90. Si tratta di una riduzione minima che però potrebbe far piacere agli utenti e che magari potrebbe rappresentare gli albori di una futura abolizione. Almeno per il momento resta intatto il pagamento automatico mediante la bolletta dell’elettricità: l’Unione Europea aveva richiesto l’eliminazione di questa modalità, ma a quanto pare le sue richieste non sono state ascoltate.

Canone Rai: ecco come bisogna fare per non pagare, solo alcuni possono

Una delle tasse più assurde, o meglio ritenute tali, per gli italiani è sicuramente il canone Rai ed è per questo che bisogna prendere le giuste informazioni. Secondo quanto riportato, solo coloro che hanno superato i 75 anni di età e che hanno un reddito inferiore agli 8000 € annui, possono evitare di pagare questa tassa. Lo stesso vale anche per coloro che in casa dichiarano di non avere una televisione o una radio.

Anche i funzionari delle forze armate straniere che risiedono sul territorio italiano non sono tenuti a pagare il canone, così come i militari. Si tratta quindi di condizioni molto restrittive, che solo alcuni possono rispettare. Ora si attendono grandi novità per il futuro, visto che si fa sempre più strada l’ipotesi che un giorno il canone Rai possa essere abolito.