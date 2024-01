Offerte Tech Mania Mediaworld: sconti su smartphone, tablet e TV

Mediaworld ha recentemente lanciato il suo nuovo volantino “Tech Mania”, un’occasione unica per gli appassionati di tecnologia e gli acquirenti attenti al portafoglio. Questa straordinaria proposta sarà valida fino al 14 gennaio 2024, sia online che nei negozi fisici, permettendo agli acquirenti di accedere a una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente convenienti.

Mediaworld decide di dare al 2024 un inizio da urlo con queste promozioni imperdibili su prodotti tecnologici di alta gamma. Tra queste troverete dispositivi diversi che soddisferanno le vostre richieste, a partire dagli smartphone fino ai tablet di ultima generazione.

Le Promo Mediaworld che fi faranno risparmiare cifre astronomiche

Tra le offerte grandiose in volantino Mediaworld troviamo alcune dedicate a smartphone potenti con prezzi davvero eccezionali:

Samsung Galaxy S23 (256GB) a 749 Euro invece di 889 Euro: un’opportunità da non perdere per chi desidera uno smartphone di ultima generazione a un prezzo vantaggioso; Apple Watch Series 9 GPS Only (con cassa da 45mm in alluminio) a soli 449 Euro: per gli amanti della tecnologia indossabile, un affare per accedere alle funzionalità avanzate di uno degli smartwatch più prestigiosi; iPhone 15 Pro Max (512GB) a 1649 Euro con un ribasso di quasi 100 Euro: ideale per coloro che cercano l’ultimo modello di iPhone con uno spazio di archiviazione generoso, un risparmio significativo.

Le promozioni, come anticipato, non trattano solo smartphone. Mediaworld propone in sconto dispositivi altrettanto allettanti. Una proposta imperdibile è il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 e SSD da 256GB a 949 Euro piuttosto che a 1229 Euro. Un’opportunità unica per entrare nel mondo degli Apple MacBook Air con il potente chip M1 a un prezzo eccezionale. Sempre sulla linea Apple, troviamo anche l’iPad di nona generazione da 10,2 pollici a 349 Euro, invece del prezzo di listino di 439 Euro. Perfetto per chi è alla ricerca di un tablet versatile e performante, questa offerta rappresenta un affare da cogliere al volo.

Cercate una nuova TV? Mediaworld vi accontenta con un modello Sony in due varianti:

Sony KD43X75WL da 43 pollici a 549 Euro: un televisore di alta qualità a un prezzo competitivo per un’esperienza di visione eccezionale; Sony KD55X75WL da 55 pollici a 799 Euro invece di 899 Euro: per una visione cinematografica a casa propria, questo modello rappresenta un’opzione interessante.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti durante la “Tech Mania” di Mediaworld. Si consiglia di consultare il volantino completo sul sito web dell’azienda o di recarsi direttamente nei negozi per scoprire tutte le promozioni disponibili e verificare eventuali condizioni specifiche legate alle offerte. Non perdere l’opportunità di acquistare i tuoi prodotti preferiti a prezzi incredibili durante questo periodo di Tech Mania di Mediaworld.