La compagnia aerea Alaska Airlines ha preso una decisione significativa e immediata dopo un atterraggio di emergenza alquanto spaventoso: l’intera flotta di 65 aerei Boeing 737-9 è stata temporaneamente messa a terra. L’incidente che ha portato a questa drastica mossa è avvenuto all’aeroporto di Portland, Oregon, quando il volo 1282 ha perso un portellone poco dopo il decollo, scatenando una serie di eventi traumatici.

Il CEO di Alaska Airlines, Ben Minicucci, ha comunicato l’azione preventiva di sospendere tutti i voli come risposta diretta all’incidente. Questa mossa è stata motivata dalla necessità di eseguire approfondite ispezioni di sicurezza e manutenzione su ogni aereo coinvolto. Minicucci ha dichiarato che la compagnia aerea non comprometterà la sicurezza e che ogni velivolo tornerà in servizio solo quando avrà superato rigorosi controlli e test, un processo che richiederà alcuni giorni.

Il dramma del volo 1282 a Portland, Oregon

Il volo 1282 è stato vittima di un problema di pressurizzazione in cabina, causando la tempestiva attivazione delle maschere d’ossigeno per i passeggeri. Le immagini fornite dalla Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti mostrano un portellone mancante durante il volo, un evento che ha potuto causare gravi conseguenze se non fosse stato per la pronta risposta dell’equipaggio.

Un passeggero, Kyle Rinker, ha reso viva la tensione a bordo descrivendo il momento in cui il finestrino è stato letteralmente risucchiato fuori con un forte ‘pop‘. Nonostante il terrore del momento, fortunatamente, tutti i 171 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio sono rimasti illesi. Uno degli aspetti più impressionanti è stato il fatto che il volo 1282 è riuscito a tornare in sicurezza all’aeroporto di Portland solo 20 minuti dopo il decollo.

Il racconto di Vi Nguyen, un altro passeggero, offre uno sguardo più dettagliato sulla drammaticità dell’esperienza. Svegliato da un forte rumore durante il volo, Nguyen ha subito notato la maschera d’ossigeno davanti a lui e ha descritto la mancanza di parte della fusoliera. La sua testimonianza riflette l’intensità del momento, con il giovane passeggero vicino al finestrino danneggiato che ha persino perso la camicia a causa della forza del risucchio causato dalla depressurizzazione.

Alaska Airlines sospende tutti i voli preventivamente

In risposta a questo incidente, la compagnia aerea si è impegnata in indagini approfondite per determinare la causa e assicurarsi che misure correttive siano implementate per garantire la sicurezza nelle future operazioni. Questo episodio sottolinea quanto sia fondamentale mantenere rigorosi standard di sicurezza nell’industria dell’aviazione e il ruolo cruciale che gioca la tempestività nelle risposte a situazioni di emergenza.

Mentre l’incidente potrebbe aver causato momenti di paura e ansia per i passeggeri, è incoraggiante notare che la prontezza dell’equipaggio e le misure di sicurezza adottate hanno evitato gravi conseguenze. Tuttavia, questo evento richiama l’attenzione sull’importanza continua della sicurezza aerea e sull’indispensabile necessità di indagini approfondite per garantire la prevenzione di futuri incidenti simili.