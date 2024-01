Lego Polaroid OneStep SX-70 non è la classica istant camera, di cui vi abbiamo anche ampiamente parlato in passato, bensì si tratta di una vera e propria macchina fotografica digitale realizzata interamente in Lego, che oggi potete acquistare su Amazon ad un prezzo conveniente.

Il prodotto nasce per unire le due passioni degli utenti, da una parte i Lego, dall’altra la fotografia digitale, di conseguenza è stata realizzata una interessante collaborazione con Polaroid, inerente la realizzazione di un prodotto che fosse in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori, mantenendo inalterato il design dei modelli iconici.

Lego Polaroid: ecco la camera che tutti stavano aspettando

Il binomio perfetto tra Lego e Polaroid viene ampiamente espresso nel suddetto prodotto, che gli utenti possono acquistare comunque ad un prezzo che risulta essere più che bilanciato: soli 76 euro, considerando quanto in genere costino i Lego, lo riteniamo azzeccato ed allineato con le aspettative.

E’ un ottimo set da regalo, da consigliare caldamente a tutti coloro che amano ardentemente la fotografia, con dimensioni di 5,6 x 38,2 x 26,2 centimetri, gli utenti troveranno all’interno del prodotto anche le pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land, sono anch’esse completamente costruibili, con 3 fotografie illustrate: in particolare troviamo Edwin H.Land (l’inventore della Polaroid), la sorella del design che ha dato vita a questa collezione, e poi la Lego House. Un prodotto che potete trovare direttamente su Amazon con spedizione diretta da parte dell’azienda di e-commerce.