Princess è un marchio che negli ultimi anni è stato in grado di conquistare un numero sempre crescente di consumatori in tutto il mondo, con dispositivi elettronici di qualità, come ad esempio la sua friggitrice ad aria XXXL, che oggi è possibile acquistare con uno sconto importante sul listino originario grazie ad Amazon.

Il modello presenta una potenza massima di 1800W, con una capacità del contenitore interno di ben 6,5 litri (supera di circa 2 litri le friggitrici tradizionali), con annesso separatore di alimenti, un piccolo display touchscreen nella parte anteriore, sul quale visualizzare tutte le informazioni di stato, e scegliere anche tra i 12 programmi di cottura effettivamente impostabili.

Friggitrice ad aria Princess, un prezzo così basso non lo avete mai visto

La friggitrice ad aria di casa Princess può essere acquistata su Amazon a soli 89 euro, un prezzo che a prima vista potrebbe apparire elevato, ma che oggi risulta essere più che bilanciato in confronto a quelle che sono le aspettative della community, ed il trend del momento (il suo listino sarebbe comunque di 109 euro, con un risparmio del 19%).

Il prodotto viene venduto in esclusiva Amazon, presenta dimensioni maggiorate rispetto al solito, raggiungendo 31 x 34 x 41,5 centimetri, è realizzato quasi interamente in plastica con una finitura spazzolata molto bella alla vista. La capacità, come anticipato, è decisamente elevata, basti pensare che è in grado di preparare anche 1,5kg di patatine, per comprendere le ampissime possibilità di utilizzo.