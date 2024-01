Jensen Huang di NVIDIA: riconosciuto come Miglior CEO del 2023

Dopo le festività natalizie, Jensen Huang, il CEO di NVIDIA, ha delineato la visione futura dell’azienda. Huang ha affermato che l’obiettivo della società non è solo quello di produrre schede video, ma di sviluppare chip di ogni genere per un mercato in espansione. Il focus principale si concentrerà in particolare sulle tecnologie legate all’intelligenza artificiale (IA). L ‘Economist, prestigiosa pubblicazione economica britannica, ha riconosciuto la sua visione e il successo di NVIDIA nel 2023 con un’importante “premio”. Questo va a constatare l’impegno di Huang e la forza dell’azienda.

I parametri con cui il CEO NVIDIA ha guadagnato il primo posto

Secondo la classifica dell’Economist, la rivista ha nominato Jensen Huang miglior CEO del 2023. La valutazione si basa su tre fattori principali:

Guadagni degli investitori: misurati in percentuale sull’investimento, i guadagni degli investitori di NVIDIA nel 2023 sono stati impressionanti, con un aumento del 172,9% rispetto all’investimento iniziale; Approvazione del CEO da parte dei dipendenti: Jensen Huang ha ottenuto un incredibile tasso di approvazione del 98% tra i dipendenti di NVIDIA, dimostrando il suo forte sostegno interno; Soddisfazione generale dei dipendenti: la classifica ha valutato la soddisfazione dei dipendenti che ha raggiunto un punteggio di 4,6 su 5. Tali numeri riflettono un alto livello di contentezza all’interno della forza lavoro di NVIDIA.

La classifica dell’Economist mette Jensen Huang al primo posto, seguito da Mark Zuckerberg, famoso CEO di Meta, al secondo. Questi riconoscimenti sono il risultato del notevole successo di NVIDIA nel corso del 2023. A metà anno, l’azienda aveva già superato il trilione di dollari in termini di valore di mercato, principalmente grazie agli sforzi coordinati di Huang nel campo dell’IA.

Nonostante le sfide legate alle sanzioni imposte dalla Casa Bianca sulle esportazioni di GPU per l’IA verso la Cina, NVIDIA ha risposto con agilità, lanciando nuovi chip IA “depotenziati” in grado di eludere tali restrizioni. Questa mossa strategica ha consentito all’azienda di mantenere e rafforzare la sua presenza sul mercato cinese, dimostrando la resilienza di Jensen Huang di fronte alle sfide geopolitiche. Il 2023 è stato indubbiamente un anno brillante per NVIDIA e il riconoscimento da parte dell’Economist sottolinea il ruolo chiave giocato da Jensen Huang nel guidare l’azienda verso l’olimpo del settore.