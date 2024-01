Messaggi RCS: Google allarga il supporto rendendoli globali

Negli ultimi mesi, il dibattito intorno alla messaggistica RCS (Rich Communication Services) ha guadagnato sempre più risonanza, in particolare a causa degli sforzi di Google nel convincere Apple ad adottare questo standard per migliorare la sicurezza e favorire l’interoperabilità tra piattaforme.

L’app Messaggi di Google supporta i messaggi RCS da un po’ di tempo, mentre Apple si affida principalmente a iMessage, un’applicazione sicura che, tuttavia, funziona pienamente solo tra dispositivi iPhone. In caso di comunicazioni con dispositivi Android o altri, si ricade sui tradizionali e meno sicuri SMS.

L’innovazione di Google: RCS su più numeri sullo stesso dispositivo

Un tentativo di creare un ponte tra le due piattaforme è stato fatto da Beeper Mini, ma l’app è stata poi bloccata da Apple. Recentemente, tuttavia, ci sono stati segnali di apertura da parte della società nei confronti del protocollo RCS, pur senza azioni concrete fino ad ora. In questa dinamica, Google sembra spingere avanti l’innovazione nella messaggistica, con segnali di espansione del supporto RCS su più numeri all’interno dello stesso dispositivo. Gli sviluppatori hanno identificato nei codici delle versioni più recenti dell’app Messaggi riferimenti a questa nuova funzionalità.

La prossima implementazione di RCS su più numeri sarà particolarmente apprezzata da chi utilizza un dispositivo dual SIM. Questa caratteristica consentirà agli utenti di sfruttare i messaggi RCS per entrambi i numeri presenti sul telefono. Gli screenshot online trapelati mostrano infatti come l’app Messaggi si presenterà per supportare gli RCS su tutti i numeri registrati sul dispositivo. Al momento, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e disabilitata nelle versioni attuali dell’applicazione. Tuttavia, il suo imminente arrivo apre prospettive rivoluzionarie per il futuro della messaggistica su Android.

Mentre Google si prepara a un ulteriore passo avanti nel supporto RCS, gli utenti Android sperano che Apple segua l’esempio, facilitando una comunicazione più sicura e avanzata tra le due piattaforme. La competizione tra i due giganti della tecnologia promette di portare benefici agli utenti finali, spingendo l’innovazione e la standardizzazione nel mondo della messaggistica mobile. Vedremo poi come si evolveranno questi sviluppi e se porteranno a un’effettiva convergenza tra Android e iOS nel campo della messaggistica.