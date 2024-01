Una delle iniziative più interessanti proposte in queste settimane da TIM è stata quella del raddoppio dei giga. Con l’attivazione di alcune determinate offerte mobile, infatti, l’operatore aveva deciso di offrire il doppio dei giga previsti. Ora, però, questa iniziativa sta per terminare e gli utenti avranno davvero poche ore per sfruttarla.

TIM, ultime ore per usufruire della promo del raddoppio dei giga con queste offerte

Fra poche ore non sarà più disponibile la super promozione dell’operatore TIM con cui è possibile avere il doppio dei giga della propria offerta. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, questa interessante promozione terminerà domani 8 gennaio 2024. Gli utenti interessati, quindi, hanno letteralmente le ore contate per poter usufruire di questa promozione.

La promo in questione, ricordiamo, è utilizzabile soltanto con le offerte della gamma TIM Power, ovvero TIM 5G Power Smart e TIM 5G Power Top.

TIM 5G Power Smart

Questa offerta include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 1000 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 14,99 euro con ricarica automatica e 19,99 euro con pagamento su credito residuo.

TIM 5G Power Top

Questa offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 5G, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti. Il costo è di 19,99 euro con ricarica automatica oppure 21,99 euro con pagamento su credito residuo.