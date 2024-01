Qual è l’operatore migliore, per prestazioni di rete, presente in Italia ? Questa è una domanda che sicuramente tutti ci siamo posti soprattutto nella scelta di un’eventuale operatore per una nuova SIM o una nuova promozione, ebbene la risposta ci arriva direttamente da un report, State of Mobile Experience di Tutela, la quale ha analizzato le connessioni sulla base di numerosi parametri, vediamo quali e i risultati.

La classifica per tipologia di parametro

Consistent Quality – Excellent : percentuale di tempo in cui la rete mobile può garantire prestazioni superiori alle soglie minime per video HD.

: percentuale di prestazioni superiori alle soglie minime per video HD. Consistent Quality – Core : percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per le app base o i video in definizione standard.

: percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per le app base o i video in definizione standard. 4G/5G Coverage e Total Coverage: indicazioni in merito alla copertura 4G/5G e alla copertura complessiva delle reti.

I risultati

Come potete vedere dai dati raccolti il predominio sembra essere proprio di Vodafone, con Iliad che le ruba un posto e TIM che gliene ruba un altro sebbene complessivamente Vodafone sembra mantenere un posto comunque predominante.

Vodafone comunque sembra avere il predominio prestazionale in tutte le regioni, soprattutto in Campania, Lazio, Puglia e Veneto. In Lombardia a vincere è invece Windtre sulla velocità di download pareggiando invece per l’upload.

Vodafone vince nella velocità di download a Roma, seguita dopo da Iliad, Windtre e TIM, per l’upload invece la rete più lenta è Iliad, la più veloce invece è Vodafone, a Milano invece la migliore resta ancora Vodafone, seguita da TIM, Windtre e Iliad.