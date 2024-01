ETF Bitcoin: la SEC pronuncerà la Sentenza entro il 10 Gennaio

Il mondo delle criptovalute è attualmente in attesa della pronuncia della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti riguardo all’approvazione dell’Exchange-Traded Fund (ETF) su Bitcoin. La decisione, attesa entro il 10 gennaio, ha scatenato una serie di speculazioni e fluttuazioni di prezzo sulla criptovaluta principale.

Il recente crollo del prezzo di Bitcoin, causato dalle preoccupazioni degli investitori riguardo all’approvazione imminente dell’ETF, ha evidenziato la sensibilità del mercato alle voci e alle aspettative relative a questa decisione. Le previsioni di Markus Thielen hanno alimentato le preoccupazioni, poiché prevedono che la SEC respingerà tutte le proposte di ETF su Bitcoin entro il mese di gennaio. Questa prospettiva ha innescato una vendita massiccia di Bitcoin, portando a un crollo del prezzo del quasi 10% in un singolo giorno.

D’altra parte, gli analisti di Bloomberg Intelligence hanno espresso un’opinione più ottimista, suggerendo che c’è un 90% di probabilità che la SEC approvi un ETF su Bitcoin entro il 10 gennaio 2024. Questa prospettiva ha contribuito a ristabilire una certa fiducia nel mercato, con la speranza che un’approvazione possa sostenere la domanda di Bitcoin.

La Data Chiave per Bitcoin: 10 Gennaio 2024

La SEC deve pronunciarsi entro il 10 gennaio sulla richiesta di creazione di un ETF Bitcoin da parte di Ark 21 Shares. Questa data è vista come cruciale per il settore delle criptovalute, con molte aspettative e speculazioni che ruotano attorno a questa decisione. Mentre la stragrande maggioranza del mercato considera la data come ultima entro la quale la SEC approverà o respingerà più di una dozzina di richieste di ETF in sospeso, resta da vedere quale sarà la direzione effettiva della decisione.

Ci sono segnali che suggeriscono un’apertura da parte della SEC verso l’approvazione degli ETF su Bitcoin. Gli incontri continui tra il personale della SEC, le borse valori e gli aspiranti emittenti, come la Borsa di New York, il Nasdaq e il Cboe Global Markets, indicano una discussione approfondita e un interesse nel comprendere il funzionamento degli ETF proposti. La SEC si è anche confrontata con gli emittenti per esaminare gli aspetti delle loro dichiarazioni e per comprendere i dettagli operativi degli ETF proposti. La questione chiave è la natura del meccanismo di creazione e rimborso dell’ETF, se in natura o in contanti. L’attesa è ad alta tensione e la comunità delle criptovalute osserva con interesse quale sarà la decisione e come influenzerà il futuro di Bitcoin e del settore degli ETF su criptovalute.