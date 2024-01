Il nuovo anno è iniziato e con esso Netflix ci regala una serie di appassionanti novità televisive. Da storie intriganti a drammi familiari, ecco le serie da non perdere su Netflix a Gennaio 2024.

Netflix: imperdibili novità in arrivo sulla piattaforma

Di seguito vi riportiamo 3 interessanti serietv che andranno in onda su Netflix, in questo mese, e che non potete assolutamente perdere:

1. “Un Inganno di Troppo” (Disponibile dal 1 gennaio)

La miniserie con 8 episodi segue la storia di Maya Stern (Michelle Keegan), una donna che, dopo l’omicidio del marito, scopre un inquietante segreto attraverso un baby monitor. Il sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar) conduce l’indagine, rivelando segreti scioccanti e legami inaspettati.

2. “The Brothers Sun” (Disponibile dal 4 gennaio)

Questa commedia d’azione e dramma familiare in 8 puntate racconta la storia del leggendario killer Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien) che, dopo l’omicidio del padre, deve proteggere la madre e il fratello minore. La serie, con Michelle Yeoh nel cast, esplora il significato di fratellanza e famiglia.

3. “SKAM Italia 6” (Disponibile dal 18 gennaio)

La sesta stagione di SKAM Italia, creata da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria, si concentra sulle sfide affrontate da Asia (Nicole Rossi), una ragazza dal carattere forte e determinato. Tra amicizie e nuovi personaggi, la serie esplora le battaglie personali di Asia.

Insomma, sei un appassionato di serie TV, preparati a trascorrere ore di intrattenimento con queste nuove emozionanti proposte su Netflix. Tra programmazioni inedite e ritorni attesi, preparati a vivere questa nuova ed entusiasmante esperienza di intrattenimento.