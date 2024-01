CoopVoce, l’operatore virtuale di telefonia mobile di Coop Italia, sta per sconvolgere il panorama delle offerte telefoniche con il lancio dell’eccezionale pacchetto “Extra 300 Giga”. In vigore dal 11 al 31 gennaio 2024, questa proposta mobile offre minuti illimitati, 1000 SMS e una sorprendente quantità di 300 Giga di traffico internet mobile, il tutto al vantaggioso costo mensile di 9,90 euro su rete TIM 4G.

Questa offerta innovativa non è riservata solo ai nuovi utenti, ma anche ai già clienti CoopVoce che richiedono la portabilità del loro numero. Per questi ultimi, il primo mese di utilizzo dell’Extra 300 Giga sarà addirittura gratuito, con un contributo di attivazione di 9,90 euro scalato dal credito della SIM.

CoopVoce: Internet illimitato e vantaggi esclusivi per i clienti

Particolarmente interessante è la flessibilità offerta da CoopVoce, che permette l’attivazione dell’offerta anche in formato eSIM, una soluzione digitale che elimina la necessità di una SIM fisica.

La promo include tariffe precise sui minuti e sulla navigazione internet, con la possibilità di utilizzare minuti ed SMS anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, rispettando le condizioni italiane. L’offerta si rinnova automaticamente mensilmente, ma offre la possibilità di disdetta per chi desidera maggiore controllo.

CoopVoce, utilizzando la rete TIM 4G, garantisce velocità di connessione fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Con l’introduzione della tecnologia VoLTE a marzo 2023, i clienti possono godere di chiamate di alta qualità sulla rete 4G. Ma non è finita qui, con la dismissione della tecnologia 3G a ottobre 2022, CoopVoce si conferma sempre all’avanguardia nella fornitura di servizi di telefonia mobile.