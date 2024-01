CoopVoce SUPER con questa EVO da ben 200 GIGA

Sarebbe davvero complicato in questo momento riuscire a fare meglio di un gestore come CoopVoce, dal momento che le sue offerte stanno colpendo alla grande. Il provider che in Italia agisce ormai da diversi anni è diventato una vera e propria istituzione per via delle sue promozioni immobili piene di contenuti e con prezzi molto bassi. È difficilissimo in effetti mettergli i bastoni tra le ruote, visto che chi ha una promo di CoopVoce proprio non vuole privarsene.

Non per caso gli altri gestori, sia virtuali che non, proprio non riescono a proporre offerte che siano in grado di battere l’ultima arrivata. Questa, strapiena di contenuti e soprattutto molto conveniente dal punto di vista del prezzo, è ancora disponibile ma lo sarà per poco tempo. Gli utenti che infatti vogliono scegliere la promo di CoopVoce devono fare presto e potranno ritenersi più che soddisfatti. L’obiettivo è quello di mettere in netta difficoltà alla concorrenza e con questa soluzione ci riuscirà di certo.

CoopVoce: la EVO 200 è ancora disponibile per 7,90 € al mese per sempre

Basta spendere solo 7,90 € al mese per avere la miglior promo di CoopVoce per sempre e con lo stesso prezzo. Ricordiamo infatti che le promo di questo provider durano per sempre grazie al fatto che non sono soggette a rimodulazioni.

Ma cosa c’è all’interno di questa offerta? Semplice, minuti, messaggi e giga. Gli utenti potranno avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e ben 200 giga in 4G. Ricordiamo che c’è un costo di attivazione da pagare inizialmente di 10 €.