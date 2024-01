Lyca Mobile ha da poco inaugurato il nuovo anno con tantissime offerte mobile super interessanti. Per questo primo mese del 2024, infatti, l’operatore ha deciso di continuare a proporre per tutti i suoi nuovi clienti svariate offerte mobile delle serie Lyca Mobile Italy e Lyca Mobile Port In. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti attualmente disponibili.

Lyca Mobile, per il nuovo anno disponibili tante super offerte convenienti

Anche per questo 2024, l’operatore virtuale Lyca Mobile continuerà a proporre le sue super offerte. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di queste super offerte, sia della gamma Lyca Mobile Port In sia della gamma Lyca Mobile Italy.

Secondo quanto riportato dall’operatore virtuale, queste offerte rimarranno ancora disponibili fino al prossimo 31 gennaio 2024. Per quanto riguarda le offerte della gamma Lyca Mobile Italy, troviamo ancora disponibile ad esempio l’offerta extra low cost denominata Lyca Mobile Italy Mini. Quest’ultima ha un costo di appena 4,99 euro al mese ed include 3 GB di traffico dati e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

Ad un costo leggermente più alto di 6,99 euro al mese, è poi disponibile l’offerta Lyca Mobile Italy Pink. Quest’ultima arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati e 1000 SMS verso tutti i numeri. Per quanto riguarda le offerte della gamma Port In, ricordiamo l’offerta mobile Lyca Mobile Port In 599. Quest’ultima ha un costo di 5,99 euro al mese ed include fino a 150 GB, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.