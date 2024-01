UnoMobile, l’operatore di telecomunicazioni sempre attento alle esigenze dei suoi clienti, ha lanciato l’Offerta Flash 220 XMas Edition, un’opportunità imperdibile per i nuovi clienti in cerca di tariffe vantaggiose e servizi di alta qualità.

L’offerta, attivabile al prezzo promozionale di 4,99€ per il primo mese e successivamente a 9,99€ al mese, include vantaggi significativi. Il traffico verso numeri nazionali è illimitato, offrendo massima flessibilità per le chiamate. In più, i GB di internet inclusi nella promozione sono validi sia in Italia sia nell’Unione Europea, consentendo una connessione senza limiti anche durante i viaggi.

UnoMobile: Condizioni Speciali per i nuovi clienti

Per i nuovi clienti che optano per la portabilità da altri operatori, l’attivazione all’offerta UnoMobile è totalmente gratuita, mentre per le nuove SIM è previsto un costo di 9,99€. È importante notare che la promozione è soggetta a condizioni specifiche. Per esempio, la portabilità deve essere completata con successo entro il primo rinnovo o entro 30 giorni dall’attivazione della SIM.

L’Offerta Flash 220 XMas Edition si rinnova automaticamente ogni mese, garantendo continuità nei servizi offerti. E’ fondamentale tenere presente che il traffico non utilizzato nel mese corrente non è cumulabile con quello del mese successivo. In caso di esaurimento dei dati inclusi, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100 MB, con addebito a scatti anticipati di 100 KB.

L’ offerta che vi abbiamo appena presentato, è valida fino al 15/01/2024. Dunque è consigliabile cogliere al volo questa occasione. Per attivare la promo e monitorare i consumi, i rinnovi e il credito residuo, UnoMobile offre un’APP intuitiva e l’accesso a un’Area Personale personalizzata.

Non perdere l’opportunità di accedere a tariffe convenienti e servizi premium con l’Offerta Flash 220 XMas Edition di UnoMobile. Fai la scelta giusta per le tue esigenze di connettività e godi di un’esperienza telefonia senza pari.