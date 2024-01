Lo spazzolino elettrico è uno strumento che molti dentisti consigliano a tutti i propri pazienti, proprio per la sua capacità di pulire perfettamente il cavo orale di coloro che scelgono di utilizzarlo. I prezzi attuali sono molto inferiori rispetto al passato, grazie ad una vasta possibilità di scelta, come nel caso dell’Oral-B Pro 3 3500.

Il modello in questione viene commercializzato dall’azienda con una confezione estremamente interessante, infatti al suo interno si trova la base di ricarica, una testina aggiuntiva di ricambio (oltre a quella da montare direttamente), ed una pratica custodia per facilitare il trasporto. Al prezzo che andremo ad indicarvi, l’unica colorazione disponibile è quella nera.

Spazzolino elettrico Oral-B: quanto costa oggi su Amazon

Spendere poco per l’acquisto di uno spazzolino elettrico è davvero possibile, pensate infatti che il modello discusso nel nostro articolo era stato commercializzato durante il Black Friday a 60€, ed oggi gli utenti lo possono avere con un ulteriore riduzione del 25%, che lo porta quindi a costare circa 44,99 euro.

Tra le caratteristiche tecniche che rendono il suddetto modello praticamente unico nel suo genere, troviamo la presenza di un ring LED alla base di collegamento tra la testina ed il manico, utilissimo per capire il livello di pressione che si sta esercitando direttamente sui denti e sulle gengive. Oltre a questo, interessante è la presenza del timer di 2 minuti, tempistica massima consigliata per lavaggio, proprio per non rovinare lo smalto dei denti stessi.