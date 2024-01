Netflix ha recentemente condiviso i dati relativi ai film e alle serie TV più popolari sulla sua piattaforma di streaming durante l’ultima settimana del 2023, che ha coperto il periodo dal 25 al 31 dicembre.

La settimana finale del 2023 ha visto una varietà di contenuti apprezzati su Netflix, con serie TV di successo e film popolari che continuano a tenere incollati gli spettatori alla loro schermata di streaming preferita. Con una combinazione di nuove uscite e titoli consolidati, Netflix continua a soddisfare i gusti diversificati del suo vasto pubblico italiano. Scopriamo i contenuti che hanno guadagnato i primi posti in classifica.

Classifiche Netflix per la fine del 2023

In cima alla lista delle serie TV più viste troviamo “La Casa di Carta Berlino – Stagione 1″, seguita da “Odio il Natale – Stagione 2″ e “Uno splendido errore – Stagione 1″. Altri titoli di successo includono “Ricky Gervais Armageddon“, “L’ora d’oro – Stagione 1″, “The Crow – Stagione 6″, “Odio il Natale – Stagione 1″, “Un professore – Stagione 1″ e “La Creatura di GyeonSeong – Stagione 1″. Curiosamente, anche il fuoco del camino di betulla, denominato “Camino per Casa Vostra Fuoco crepitante da legno di Betulla”, ha trovato il suo spazio tra le serie TV più viste.

Come è evidente, tra le serie TV che mantengono la loro popolarità nel tempo su Netflix, spicca “Odio il Natale“, che ha già trascorso 9 settimane con la prima stagione e 4 settimane con la seconda. Nel frattempo, le nuove aggiunte come “La Casa di Carta Berlino”, “Ricky Gervais Armageddon”, “La Creatura di GyeonSeong” e il suggestivo fuoco del camino di betulla hanno contribuito a mantenere l’offerta di intrattenimento fresca e variegata.

Passando ai film, la classifica dei più visti include titoli di grande successo come “Rebel Moon Parte 1: Figlia del fuoco”, “Top Gun Maverick“, e “Il mondo dietro di te“. A seguire nelle posizioni sottostanti troviamo: “Pretty Woman“, seguito da “Un vampiro in famiglia“, “Illumination presenta: Il Grinch“, “The Batman“, e “La fabbrica di cioccolato“. Mentre per le ultime due posizioni troviamo “Cambio tutto!” e il classico natalizio “Il Grinch“.

Notevoli sono le nuove aggiunte alla libreria di Netflix con “Pretty Woman” e “Un vampiro in famiglia”. È però evidente che, la Top 10 dei film è dominata da “Il Grinch” nelle sue due versioni, animata con 7 settimane di permanenza e live action con 4 settimane. Anche “Il mondo dietro di te” mantiene la sua posizione di rilievo da un intero mese.