Vodafone è uno dei migliori operatori telefonici tradizionali presenti sul territorio italiano e questo vale non solo per la rete mobile ma anche e soprattutto per la rete fissa.

L’operatore infatti propone diverse alternative per chi è interessato ad attivare una rete fissa da casa con cui navigare alla massima velocità.

Entro il 16 gennaio 2024 è possibile sottoscrivere ben due diverse promozioni con tecnologia FWA 5G e 4G e sono Casa Wireless + e Casa Wireless + Convergente.

Entrambe le promozioni offrono chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e accesso alla rete con internet illimitato che, per quanto riguarda il 5G, ha una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e per il 4G 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

In più sono compresi un modem e un kit FWA. Il tutto a un prezzo incredibilmente basso: 24,90 euro al mese per l’offerta Casa Wireless + Convergenza e 21,90 euro al mese per Casa Wireless+.

Sarà possibile sottoscrivere il contratto sia online sia recandosi fisicamente in uno dei qualsiasi punti vendita di Vodafone. Una volta terminata la promozione, l’offerta Casa Wireless+ sarà attivabile al prezzo di 29,90 euro al mese.

Vodafone, come attivare queste due incredibili offerte?

Entrambe le promozioni hanno un costo di attivazione rateizzato in 5 euro al mese per i successivi 24 mesi più un costo iniziale di 39,90 euro.

Le offerta non sono attivabili per tutti i clienti che possiedono la tecnologia Fibra FTTH e per quanto riguarda la tariffa Convergente il codice fiscale del cliente deve obbligatoriamente essere lo stesso dell’intestatario della linea fissa.