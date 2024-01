Il debutto ufficiale del nuovo Samsung Galaxy A55 si fa sempre più vicino. In queste ultime ore, infatti, sono state pubblicate nuove immagini renders davvero dettagliate e sono state riportate ulteriormente le presunte specifiche tecniche del dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A55, trapelano in rete nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete nuove immagini renders del prossimo Samsung Galaxy A55. Queste ultime sono state pubblicate dal noto sito web AndroidHeadlines, dove sono state inoltre riportati ulteriori dettagli sulle presunte specifiche tecniche del dispositivo.

Partendo dal design, da questi nuovi renders è possibile notare la presenza di un frame laterale realizzato in metallo. Lo si evince dalla presenza sui lati delle bande per le antenne. Sul retro dello smartphone, spiccano poi tre sensori fotografici posti verticalmente a semaforo uno separato dall’altro. Il sito web ha inoltre rivelato il nome delle colorazioni ufficiali, ovvero Awesome Iceblue, Awesome Lilac e Awesome Navy.

Sulla parte frontale dello smartphone sarà invece presente un Infinity-O Display con un foro centrale per la selfie camera. Le cornici attorno allo schermo sembrano abbastanza ottimizzate. Ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia OLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, sembra che a bordo ci sarà il soc Exynos 1480. Tra le altre caratteristiche appena emerse, sembra che lo smartphone potrà vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP ed avrà inoltre il supporto alla ricarica rapida da 25W.