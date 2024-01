Il 2024 si apre con grande attesa nel mondo degli smartphone, e OPPO è pronta a stupire il pubblico con il suo nuovo gioiello di tecnologia: l’OPPO FindX7. Dopo una serie di leak emozionanti che hanno invaso la rete a dicembre, i fan possono ora gettare uno sguardo più ravvicinato al tanto atteso flagship attraverso una serie di scatti “rubati” che hanno fatto la loro comparsa online.

I render precedenti avevano già offerto uno sguardo dettagliato al design degli smartphone Android di OPPO, ma le nuove immagini, disponibili in alta risoluzione su una pagina dedicata, confermano e amplificano la bellezza del maestoso blocco fotocamere che sarà il fulcro di questa generazione X7.

Il nuovo Oppo Find X7 Series

La Find X Series di OPPO è sempre stata celebre per la sua dedizione alla fotografia. A tal proposito, le ultime tre generazioni hanno continuato a alzare l’asticella con innovazioni all’avanguardia. Tra queste troviamo i sensori per la microscopia, moduli da un pollice e specifiche tecniche straordinarie. Un esempio lampante di questo impegno è stato il lancio dell’OPPO Find X6 Pro. Questo modello ha fatto tanto parlare di sé grazie alle sue prestazioni mozzafiato e alle caratteristiche di alto livello.

Con la Serie X7, OPPO rinnova il suo legame con Hasselblad, un partenariato ereditato dalla fusione con OnePlus. Un dettaglio intrigante è l’anello del blocco fotocamere, che è stato rimodellato rispetto all’anno precedente per assumere un aspetto più professionale. Il design della backcover, soprattutto nel modello Ultra, si presenta in modo straordinario, con una suddivisione in un segmento superiore in vetro che avvolge il blocco fotocamere e una porzione inferiore dedicata all’impugnatura, che sembra essere rivestita in elegante pelle vegana.

La partnership con Hasselblad promette una qualità fotografica superiore. Inoltre, l’attenzione ai dettagli nel design evidenzia l’impegno di OPPO nel creare uno smartphone che non sia solo potente nelle prestazioni, ma anche un capolavoro estetico.

Il blocco fotocamere, vero protagonista di questa presentazione, sembra essere stato progettato con cura, mostrando l’evoluzione della tecnologia fotografica di OPPO. La disposizione dei sensori e la presenza di elementi come l’anello luminoso aggiungono un tocco di eleganza e modernità al design complessivo. L’attenzione ai dettagli è visibile anche nella scelta dei colori e nelle finiture, che conferiscono allo smartphone un aspetto sofisticato e all’avanguardia.