La dilagante preoccupazione da parte della popolazione di venire aggrediti mentre passeggia per casa, ha portato molti di noi a cercare metodi alternativi per proteggersi. Se al giorno d’oggi possedere uno spray al peperoncino richiede molte più scartoffie di quanto si potrebbe pensare, la soluzione ai nostri problemi potrebbe essere un allarme personale.

Su Amazon gli utenti possono pensare di acquistare il prodotto di Shackcom, questi si tratta di un piccolissimo portachiavi, ha infatti dimensioni di 8,3 x 4,1 x 3,4 centimetri (con un peso di 40 grammi), corredato da un comodo gancino che ne permette il collegamento praticamente ovunque si desideri. Gode di una forma ovalizzata, con un grande pulsante sulla parte superiore, un altoparlante interno, una luce LED anteriore e pochissimo altro ancora.

Allarme personale a soli 8€: ecco quanto costa

La sicurezza personale non deve mai essere trascurata, è fondamentale sentirsi bene con sé stessi mentre si cammina o ci si muove in un ambiente, per questo motivo dovreste valutare l’idea di acquistare l’allarme in oggetto, anche perché il suo prezzo è estremamente ridotto. Il listino sarebbe di 16,99 euro, ma applicando il coupon presente in pagina (pari al 50%), potrete arrivare a spendere solamente 8,50 euro per il suo acquisto.

Il suo funzionamento non potrebbe essere più semplice, infatti gli utenti non dovranno fare altro che premere il grande pulsante SOS posto superiormente, per attivare un’allarme da 130dB. Il tutto è completamente ricaricabile, tramite la porta microUSB integrata direttamente sulla superficie del singolo prodotto, disponibile comunque in tre colorazioni differenti.