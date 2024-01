La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo tantissimi prodotti tecnologici in sconto, che potrebbero tornarci utili per l’arrivo della Befana.

Per esempio, si può trovare DJI Osmo Pocket 3 ad un ottimo prezzo. Scopriamo insieme le caratteristiche del prodotto.

DJI Osmo Pocket 3 in super offerta su Amazon

Il prodotto in questione è dotata di un sensore con CMOS da 1” e registra video con risoluzione in 4K a un’impressionante velocità di 120 fps. Immortala panorami notturni e tramonti mozzafiato con maggiore nitidezza. Ottieni la composizione ideale grazie all’ampio touch screen ruotabile da 2 pollici di Osmo Pocket 3, per riprese sia orizzontali che verticali.

Dì addio ai video mossi! L’avanzata stabilizzazione meccanica a 3 assi di Osmo Pocket 3 offre una stabilità eccezionale. Goditi riprese fluide mentre balli, giochi con i tuoi cuccioli o durante delle escursioni. Rimani sempre sul pezzo mentre riprendi. Posiziona Osmo Pocket 3 su un treppiede e rimani sempre al centro dell’inquadratura.

Osmo Pocket 3 si fissa sul soggetto per riprese nitide e chiare. Che si tratti di scene ricche di azione o di riprese fisse, garantisce che ogni dettaglio venga catturato. Con D-Log M e la profondità di colore a 10 bit, puoi registrare facilmente fino a un miliardo di colori e ottenere effetti visivi sorprendenti durante la post-produzione. Ideale durante albe e tramonti. Seguendo questo link potrete acquistarlo al prezzo di 548.27 euro.