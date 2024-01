È da poco iniziato il nuovo anno e con esso sono arrivate alcune novità non proprio piacevoli per gli amanti dello sport. Il colosso DAZN, infatti, ha da poco annunciato i prezzi dei suoi piani in abbonamento aggiornati al 2024 e sembra che siano stati introdotti alcuni aumenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN aggiorna i prezzi del 2024, aumenti per i nuovi clienti

Il colosso DAZN ha da poco comunicato i prezzi ufficiali dei suoi piani in abbonamento per il 2024. Come già accennato in apertura, per tutti i nuovi clienti ci sono delle brutte notizie, dato che saranno introdotti alcuni aumenti. Come riportato dall’azienda, i prezzi cambieranno per tutte le nuove attivazioni a partire dal 2 gennaio 2024.

Questi aumenti sembra che riguarderanno tutte le tipologie di piani, sia quelli con pagamento mensile sia quelli con pagamento annuale. Il piano DAZN Standard con abbonamento annuale in 12 rate mensili avrà ora un costo di 34,99 euro al mese. Per quanto riguarda il pagamento unico annuale, ora la cifra sarà di 359 euro. Il costo di DAZN Standard mensile senza vincoli è invece di 40,99 euro.

Il piano in abbonamento a DAZN Standard Plus, invece, con abbonamento annuale in 12 rate mensili avrà un importo di 49,99 euro al mese. L’abbonamento in versione mensile avrà invece un costo di 59,99 euro. In questo caso, il costo per il pagamento unico annuale sarà pari a 539 euro.

Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, questi aumenti saranno applicati molto presto anche ad alcuni già clienti di DAZN e questi ultimi saranno avvisati nel corso delle prossime settimane.