Iliad batte TIM e Vodafone con la FLASH 180 2024

Serviva un vero miracolo per mettere in difficoltà i gestori virtuali ma a quanto pare non poteva esimersi dal farlo Iliad. Il famoso gestore che è arrivato in Italia nel 2018, sta dimostrando di essere leader assoluto con le sue solite offerte, questa volta con una della gamma Flash.

La Flash 180 include al suo interno quel che serve, ovvero i messaggi, i minuti ma soprattutto i giga per la navigazione.

Iliad: la nuova offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale, ecco cosa include al suo interno

Partendo dal prezzo di vendita, l’offerta costa 9,99 € al mese per sempre e consente di avere anche la possibilità di sottoscrivere in sconto l’offerta fissa con fibra ottica. Al suo interno c’è quanto basta, o meglio più di quello che in molti si sarebbero aspettati: ecco minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 180 giga in rete 5G.

Mancano circa 6 giorni per gli utenti per poter sottoscrivere questa nuova offerta, attualmente disponibile sul sito ufficiale. Ricordiamo, come cita la dicitura sul sito che la promo sarà disponibile per sempre con lo stesso prezzo e soprattutto con un costo di attivazione pari a 9,99 € da pagare una tantum.

Il 5G inoltre sarà disponibile su tutti i dispositivi compatibili ma solo all’interno delle aree coperte dalla rete di Iliad. Ovviamente, come detto, bisognerà avere uno smartphone in grado di supportare questo standard di rete.

Una volta superata la soglia di 180 giga su tutti i dispositivi, si potrà continuare a navigare a 0,90 € ogni 100 mega. Sono previsti inoltre minuti e messaggi in tutta Europa più 11 giga dedicati al roaming.