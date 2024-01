Android, le app a pagamento gratis nel 2024 sul PLAY STORE

Ogni settimana ci sono delle novità che riguardano il mondo Android e quello Google in generale. Tutti gli utenti sanno di potersi ritrovare improvvisamente di fronte a qualcosa di unico e anche questa volta è accaduto. Direttamente sul Play Store di Google infatti ci sono dei titoli che possono essere scaricati totalmente gratis, ma non sono i soliti. Si tratta di giochi ed applicazioni che generalmente sono a pagamento, ma che per un periodo di tempo limitato risulteranno gratuiti.

Android regala nel Play Store dei titoli, questi sono gratis invece che a pagamento

La lista in basso rappresenta il meglio per quanto riguarda i titoli a pagamento da scaricare gratis per gli smartphone Android. Anche la settimana scorsa era arrivato qualcosa del genere ma oggi il tutto viene integrato alla grande con titoli famosissimi.

Come potete vedere qui in basso, abbiamo indicato qualche gioco e qualche applicazione di gran livello. Dovrete solo cliccare sui link che trovate in prossimità dei titoli stessi. Non lasciatevi scappare nulla.

Innanzitutto, chi ama i giochi, non può non scaricare Stickman Warriors Super Heroes, ad oggi già scaricato da 50.000 persone. Lo stesso è accaduto per un altro gioco molto interessante, un vero passatempo, ovvero ovvero Glidey – Minimal Puzzle Game.

Parlando di applicazioni, ci sono molti pacchetti icone da portare a casa, come Star – Yellow Icon Pack o magari Emerald – Icon Pack. Chiunque invece dovesse essere alla ricerca di un’applicazione utile per le scansioni, ce n’è una da ben 500.000 download, ovvero SkanApp – AR PDF Book Scanner.