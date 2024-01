DAZN, dopo il lancio in Germania, ha esteso la possibilità di sottoscrivere un piano gratuito anche in Italia. Questa nuova modalità, introdotta a livello globale, offre a tutti i fan l’accesso senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento a una varietà di contenuti ed eventi sportivi premium, sia in diretta che on demand.

L’iniziativa proposta da DAZN rappresenta una significativa opportunità per tutti gli appassionati. Gli utenti possono ora godere di highlights, formati originali on demand e una selezione di partite di calcio in diretta provenienti da diverse competizioni, come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup. Inoltre, la piattaforma non trascura il multisport, offrendo anche la possibilità di seguire la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

La nuova proposta free di DAZN

Il lancio di contenuti gratuiti rappresenta un passo strategico verso la trasformazione di DAZN in una piattaforma di riferimento più ampia per tutti gli appassionati di sport. Con oltre 3,5 miliardi di appassionati di sport in tutto il mondo, DAZN mira a creare la più grande comunità online in cui tifosi occasionali e appassionati possano scoprire e vivere esperienze più ricche, sia attraverso una modalità premium che attraverso una completamente gratuita.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, sottolinea la visione dell’azienda di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale. L’introduzione della modalità free è considerata un passo significativo in questa direzione, offrendo un’esperienza completa e interattiva che coinvolga un numero sempre maggiore di appassionati.

Inoltre, la strategia di DAZN comprende anche una nuova attenzione verso la visibilità e supporto ai campionati femminili, con particolare attenzione alla UEFA Women’s Champions League e alla Serie A eBay femminile. L’obiettivo è di sostenere i campionati femminili e renderli il più possibile accessibili, favorendone la crescita in termini di pubblico.

Per coloro che non sono ancora abbonati a DAZN, è sufficiente visitare il sito della piattaforma e registrarsi gratuitamente con una semplice procedura che richiede solo l’inserimento di mail, nome e cognome. La selezione di eventi sportivi visibili gratuitamente viene continuamente aggiornata dalla piattaforma, offrendo agli utenti una varietà di contenuti da godere senza alcun costo aggiuntivo.

L’offerta di DAZN in Italia si arricchisce con questa nuova modalità gratuita, permettendo a un pubblico più vasto di accedere a contenuti sportivi di alta qualità e promuovendo la diversificazione dell’esperienza sportiva online.