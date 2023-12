Unieuro resta ancora oggi l’ancora di salvezza per milioni di utenti che vogliono cercare di godere del miglior risparmio possibile, nel momento in cui decidessero di acquistare uno smartphone o un prodotto di tecnologia in generale, proprio perché le sue campagne promozionali sono di altissimo livello.

Il volantino non si ferma più, e sorprende nuovamente tutti i consumatori con una soluzione che apre le porte dei negozi a coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. I prezzi sono ridotti, con possibilità di acquisto sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, a prescindere dalla provenienza territoriale.

Unieuro: follie con smartphone gratis

Avete tempo fino a mezzanotte per approfittare degli Unieuro Specials, una campagna promozionale che apre le porte dei negozi di Unieuro a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un piccolo/grande elettrodomestico a basso prezzo. Dovete sapere, infatti, che è previsto uno sconto extra del 22%, così da avere la possibilità di ampliare al massimo la versatilità, in un ambito sempre ridotto e costretto.

Ad esempio gli utenti possono pensare di acquistare uno dei tantissimi Dyson, come Airwrap styler, la scopa elettrica Dyson V8, il Dyson V11 Fluffy, il Supersonic (asciugacapelli) e tanti altri ancora. Non mancano chiaramente numerose offerte legate ad altri brand, per le quali sarà sempre strettamente necessario applicare il coupon direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine. Per tutti i dettagli in merito alle offerte Unieuro, dovete collegarvi qui.