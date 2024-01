Bollo Auto, il TRUCCO che lo azzera per tutti gli italiani

Gli utenti che si ritrovano ogni mese a dover pagare le bollette, sanno che ci sono delle tasse che tutti ritengono inutili. Purtroppo il discorso riguarda soprattutto alcune imposte, tra le quali figura di diritto ovviamente il Bollo Auto.

Gli italiani infatti sono tenuti a pagare una tassa solo perché possiedono un veicolo. Questa situazione assurda va avanti solo in Italia ed è per questo che molti non la accettano. Al momento ci sono dei modi per non pagare il bollo auto e tra questi alcuni sono molto esclusivi, variando regione per regione.

Bollo auto, ci sono solo alcuni modi per non pagare e in alcune regioni

Secondo quanto riportato ultimamente, sono sempre di più le persone che si stanno prodigando per provare a pagare meno tasse in maniera legale. Gli utenti italiani si stanno istruendo al meglio, soprattutto per eliminare quelle imposte che ritengono inutili.

A non pagare sono certamente tutte quelle autori ritenute storiche, ovvero che hanno almeno trent’anni di età.

Ovviamente gli utenti devono sapere che rispetto ad altre tasse, questa varia da regione a regione. È da prendere in esame ad esempio il caso della Lombardia e del Piemonte, che in merito alle auto elettriche sono molto più permissive.

In questo caso per è in possesso di un’auto elettrica, il bollo viene completamente azzerato. Per quanto concerne poi le auto ibride invece è prevista invece un’esenzione di 5 anni nella regione Piemonte e uno sconto del 50% per 5 anni in Lombardia. Queste sono le due regioni nelle quali si hanno i maggiori benefici.