Due tassazioni che gli utenti italiani devono corrispondere periodicamente al governo che però sono viste veramente di cattivo occhio sono senza alcun dubbio il canone Rai e il bollo auto, tutti i contribuenti infatti non condividono la filosofia alla base delle due tassazioni dal momento che per il canone Rai si trovano in disaccordo nel dover pagare una tassa senza avere la possibilità di scegliere se usufruire o meno del servizio e per quanto riguarda il bollo auto in molti non capiscono il perché pagare una tassa di possesso per un bene acquistato solo ed unicamente con le proprie risorse economiche.

Di conseguenza il malcontento verso queste due tassazioni continua a crescere ogni giorno poiché in molti pagano malvolentieri le due tasse che costituiscono comunque una spesa onerosa per qualunque contribuente.

In alcuni casi si può non pagare

Esistono però alcune circostanze particolari che consentono di evitare il pagamento delle suddette tassazioni, per quanto riguarda il canone Rai si è esenti dal suo pagamento momento in cui la nostra abitazione sprovvista di dispositivi televisivi e dunque basta in tal caso effettuare istanza proprio presso Rai tramite un apposito modulo presente online, si è altrettanto esenti dal suo pagamento Anche se si è utenti ultrasessantacinquenni con un reddito non superiore a 8000€.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, si esenti dal suo pagamento se titolari di pensioni di inabilità o se si utenti che dichiaratamente hanno preso in carico un contribuente disabile.

Riguardo la possibile abolizione delle tue tassazioni tuttora non si sa molto a riguardo, l’unica tassa della quale si sta discutendo una possibile abolizione è il superbollo ma è ancora tutto da vedere.