L’azienda che ha dato il via alla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale è stata senza alcun dubbio OpenAI, la società ha infatti introdotto per prima un modello di IA utilizzabile da chiunque, parliamo ovviamente di ChatGPT, arrivato nella versione 3.0, 3.5 e 4 infine, che ovviamente hanno introdotto funzionalità sempre migliorate e aggiornate per offrire agli utenti tutto ciò di cui avevano bisogno.

Ebbene dopo aver visto gli stipendi dei dipendenti che per l’appunto sono i più elevati della Silicon Valley, ora guardiamo i ricavi dell’intera azienda che nel 2023 hanno visto un incremento incredibile rispetto al 2022 con gli ultimi due mesi che da soli hanno fatto enormemente la differenza, sebbene la vicenda con il CEO Sam Altman abbia un attimo destabilizzato l’ambiente.

I guadagni sono impressionanti

Solo tra Novembre e Dicembre OpenAI ha fatturato la bellezza di 300 milioni di dollari, una cifra incredibile che servirà senza alcun dubbio a mantenere online i server di ChatGPT, tutte le altre IA su cui sta lavorando l’azienda ed anche la sua branca no profit che resta attiva costantemente.

In generale nel 2023 OpenAI ha registrato ricavi pari a 1,6 miliardi di dollari, un dato impressionante se consideriamo che l’azienda ha iniziato a fatturare solamente a Febbraio inoltrato, ovvero dopo il lancio di ChatGPT.

Il dato è ancora più incredibile se pensiamo che nel 2022 il positivo era stato di soli 28 milioni di dollari, dato che grazie ad un +57.000% si è trasformato nella cifra che conosciamo oggi, tutto merito del lavoro fatto, dei finanziamenti e delle donazioni ricevute, con GPT4 diventato poi emblema punta di diamante di questa crescita.