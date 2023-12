La friggitrice ad aria è sicuramente uno dei regali di Natale più gettonato di quest’anno, insieme agli smartwatch. Ormai sappiamo che per ordinare online è troppo tardi per Natale, ma deve arrivare ancora la Befana.

A tal proposito vogliamo parlarvi di una friggitrice ad aria marca Cosori proposta su Amazon ad un ottimo prezzo, da quasi 5 litri.

COSORI Friggitrice ad Aria 4,7L ad un prezzo davvero interessante

Per cucinare in modo più economico basta passare alla friggitrice ad aria COSORI. Risparmia metà tempo rispetto ai forni tradizionali e consuma meno elettricità. Un range di temperatura più elevato può finire la cottura il 20% più velocemente delle friggitrici tradizionali. Non c’è bisogno di aspettare per ottenere la delizia.

Capacità di 4,7 litri che la rende ideale a cuocere pietanze per 2-4 persone. Le sue dimensioni contenute permettono una facile collocazione in tua cucina. 7 programmi disponibili: Pollo, Patatine Fritte, Surgelato, Bistecca, Frutti di Mare, Verdure, Pancetta; 3 funzioni preimpostate: Preriscaldamento, Funzione di promemoria Shake e Mantenimento in caldo.

Utilizzando l’ultima tecnologia COSORI AIR WHISPER, L501 può controllare il rumore sotto i 55dB, permette di godere una cucina tranquilla. Insieme alla friggitrice riceverete anche un ricettario con 30 ricette accuratamente sviluppate da chef professionisti. Per maggiori dettagli seguite questo link, a cui il prodotto è proposta al prezzo di 99.99 euro.