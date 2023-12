La “rivoluzione IA” ha fatto il suo ingresso su Windows 11 tra settembre e ottobre, portando con sé una serie di novità interessanti. Nonostante le funzionalità attuali di Copilot siano ancora piuttosto limitate, il futuro si prospetta pieno di promesse. Una recente dichiarazione da parte di Dell, una delle compagnie partner di Microsoft, ha gettato luce su cambiamenti significativi previsti per Windows Copilot nei prossimi mesi.

Dell svela le potenzialità di Copilot

Secondo quanto riportato da Windows Latest, Dell ha svelato che Windows Copilot sarà presto in grado di individuare i bug nel sistema operativo e nelle applicazioni installate, intervenendo in background per risolverli prima che possano causare problemi agli utenti. Questa innovazione significa che agli utenti non sarà più richiesto di eseguire la diagnostica in caso di crash delle app o di inviare feedback a Microsoft, poiché Windows Copilot proverà autonomamente a risolvere il problema.

Inoltre, Dell ha spiegato che Microsoft potrebbe utilizzare l’IA per adattare le impostazioni del PC in tempo reale in base alla posizione dell’utente. Ad esempio, se l’Intelligenza Artificiale rileva che ci si trova a casa, attiverà automaticamente il Wi-Fi e il Bluetooth, mentre fuori casa attiverà la modalità di risparmio energetico per preservare la batteria del dispositivo. In scenari come l’aeroporto, la sicurezza del Wi-Fi sarà incrementata tramite Microsoft Defender.

Dell ha condiviso due GIF che illustrano queste funzionalità in azione, visualizzabili sulle pagine di Windows Latest. Sembra che queste caratteristiche si trovino in uno stato di sviluppo avanzato e potrebbero presto debuttare su PC compatibili. Le nuove funzionalità saranno probabilmente limitate ai computer aggiornati a Windows 11, con la possibilità di fare il loro esordio sui primi “AI PC” della linea Surface di Microsoft.

Windows 11 e le impostazioni intelligenti del suo AI

L’integrazione dell’IA nelle funzionalità di Windows Copilot promette di semplificare la vita degli utenti, anticipando e risolvendo potenziali problemi in modo proattivo. L’evoluzione di Windows 11 sembra puntare a una maggiore automazione e personalizzazione, offrendo un’esperienza utente più intelligente e adattabile.