La compagnia Rolls-Royce ha recentemente presentato un concept rivoluzionario: un mini-reattore nucleare progettato per alimentare una base lunare entro il 2029. Questo piccolo prototipo, largo circa 1 metro e lungo 3, rappresenta un passo avanti nella tecnologia nucleare spaziale, con il potenziale di trasformare l’esplorazione lunare.

Il mini-reattore nucleare, attualmente in fase di sviluppo, è significativamente più piccolo rispetto agli standard convenzionali. Nonostante le dimensioni ridotte, il suo scopo ambizioso è fornire l’energia necessaria per alimentare una base. Al momento, il prototipo non è in grado di convertire il calore generato in elettricità, tuttavia gli ingegneri di Rolls-Royce si concentreranno su questo aspetto nei prossimi 6 anni.

Investimenti per il nucleare

L’Agenzia Spaziale del Regno Unito ha finanziato il progetto con 2,9 milioni di sterline a marzo di quest’anno, dimostrando il riconoscimento dell’importanza e del potenziale di questa tecnologia. Il supporto economico è destinato a incentivare lo sviluppo e la ricerca necessari per perfezionare il design del mini-reattore.

L’obiettivo principale del progetto è l’utilizzo nello spazio, ma la Rolls-Royce sottolinea che il reattore può trovare applicazioni anche sulla Terra, basandosi sul principio di fissione nucleare, analogo a quello utilizzato nelle centrali nucleari terrestri. Le sfide tecniche sono però considerevoli, specialmente la conversione efficiente del calore in elettricità, una problematica più complessa in ragione delle dimensioni ridotte del dispositivo.

Il concept del mini-reattore nucleare di Rolls-Royce si inserisce in un contesto globale in cui diverse aziende stanno esplorando soluzioni nucleari per l’energia e applicazioni innovative. Microsoft, ad esempio, ha annunciato l’intenzione di utilizzare reattori nucleari per alimentare l’intelligenza artificiale, evidenziando il crescente interesse per l’applicazione della tecnologia nucleare in settori diversi. Questo sistema innovativo potrebbe anche aprire la strada a un futuro potenzialmente rivoluzionario nell’esplorazione spaziale e nelle progettazioni scientifiche avanzate, rappresentando un passo di grande impatto verso l’utilizzo sostenibile delle risorse nel vasto ambiente spaziale.