Il mondo di Internet è vasto e complesso, con milioni di utenti che navigano attraverso i browser più popolari come Safari, Google, Bing e Firefox. Tuttavia, esiste un universo sconosciuto al di sotto della superficie chiamato Deep Web. Il Deep Web è un insieme di contenuti e risorse non indicizzate dai motori di ricerca convenzionali come Google e Bing. Se il Web visibile è l’iceberg emergente, il Deep Web rappresenta la massa sommersa, accessibile solo a chi conosce gli URL specifici o utilizza directory specializzate e che nasconde un lato ancora più buio nominato Dark Web.

Differenza tra Dark Web e Deep Web

Contrariamente a quanto spesso si pensa, Deep Web e Dark Web non sono sinonimi. Il Deep Web comprende tutti i contenuti non indicizzati, mentre il Dark Web è una parte segreta e spesso illecita del Deep Web. Mentre nel primo è possibile trovare pagine non indicizzate come siti aziendali privati, nel secondo si celano attività illegali come il mercato nero e la vendita di servizi illegali.

L’accesso al Deep Web non è illegale di per sé. È possibile entrarci ed accedere a risorse non indicizzate conoscendo gli URL specifici o utilizzando directory che fungono da mappe per il web sommerso. Nonostante ciò, è fondamentale esercitare cautela, poiché il Deep Web può anche nascondere rischi. Mentre il Deep Web offre una certa sicurezza, poiché i contenuti non sono indicizzati, presenta ancora rischi per gli utenti meno esperti. Il Dark Web, invece, è noto per essere un terreno fertile per attività criminali, comprese truffe, malware e traffico di informazioni personali.

Il Deep Web ospita una varietà di contenuti, tra cui pagine dinamiche, pagine non collegate, script, risorse non in HTML e molti altri contenuti. Al suo interno, è possibile trovare servizi e-mail privati, piattaforme social esclusive e molto altro. Questo spazio offre una navigazione personalizzata al di fuori delle restrizioni dei motori di ricerca tradizionali. Il Dark Web è accessibile attraverso reti private come l2P, Tor e Freenet. Non è illegale accedere al Dark Web, a meno che non venga fatto con cattive intenzioni. Alcuni dei siti comuni nel suo interno includono ad esempio ProPublica, Daniel, Hidden Answers.

Esplorare il Deep Web richiede consapevolezza e attenzione, poiché anche se offre una vasta gamma di contenuti, può presentare parecchi pericoli. Distinguere tra Deep Web e Dark Web è cruciale per comprendere le sfide e le opportunità di questa parte nascosta di Internet.