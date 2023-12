Dal 22 dicembre, l’operatore virtuale Rabona Mobile ha emesso un comunicato ufficiale che ha destato grande interesse tra gli utenti. A partire dal 2 gennaio 2024, infatti, l’azienda si prepara a lanciare una serie di servizi di comunicazione internazionali, arricchendo la propria offerta con l’introduzione di eSIM e pacchetti di connessione globale sotto il nuovo brand “Rabona Connect”. Questa iniziativa mira a fornire agli utenti una maggiore flessibilità e copertura durante i loro viaggi internazionali.

Rabona Mobile diventa internazionale

Per quanto riguarda le nuove tariffe, Rabona Mobile offre diverse opzioni per soddisfare le esigenze degli utenti. Il piano Base 1 Giga, pensato per chi ha bisogno di una connessione leggera, è disponibile al costo di soli 4 euro per 7 giorni. Gli utenti alla ricerca di una soluzione a lungo termine possono optare per il piano Standard 3 Giga, con una validità di 30 giorni, al prezzo conveniente di 9,50 euro. Per coloro che necessitano di un’opzione più avanzata, sono disponibili i piani Premium, Performance e TOP Performance, con varie quantità di dati e prestazioni, adatti a diverse esigenze e a partire da 14 euro fino a 32,50 euro per 30 giorni.

Nonostante l’entusiasmo suscitato da queste nuove proposte, non possiamo dimenticare che gli utenti Rabona hanno riscontrato dei disservizi nell‘utilizzo degli attuali servizi dell’operatore. Tra i problemi segnalati vi è la progressiva negazione della possibilità di inviare messaggi di testo e l’utilizzo limitato della connessione dati e delle chiamate. Questa situazione è stata provocata da un contenzioso ancora in corso tra Rabona Mobile e i fornitori principali, Vodafone e Plintron, rispettivamente il fornitore di rete e l’aggregatore dell’operatore virtuale. Attualmente si è in attesa di una risoluzione del contenzioso e ancora non è chiaro quali saranno gli esiti per gli utenti.

Inoltre, è importante sottolineare che Rabona Mobile gestisce anche un secondo brand chiamato “Sì, Pronto!?!”. Nonostante le differenze estetiche delle SIM, è importante notare che appartengono allo stesso operatore. Gli utenti di questo secondo brand, purtroppo, non sono quindi esenti dai problemi attuali e risentono degli stessi limiti nei servizi offerti.

Dunque, se anche le nuove iniziative internazionali in arrivo sono davvero entusiasmanti Rabona Mobile si trova ad affrontare sfide interne che hanno impatto diretto sulla qualità dei servizi offerti agli utenti. Resta da vedere come l’azienda affronterà e risolverà i disservizi attuali, garantendo una migliore esperienza per tutti gli abbonati.