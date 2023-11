Al giorno d’oggi le informazioni personali che noi condividiamo su internet, anche semplicemente accedendo ai nostri account, spesso non sono al sicuro e si dovrebbe prestare molta più attenzione alla sicurezza della nostra navigazione.

I nostri dati personali, come nome utente, password e le nostre informazioni bancarie, se finite in mani di malintenzionati potrebbero causarci non pochi problemi ma anzi potremmo diventare vittime di truffe, furti e minacce.

Ecco perché è molto importante avere delle piccole accortezze durante la navigazione, anche privata, sfruttare ogni singola tecnica proposta per migliorare la privacy ed evitare di condividere informazioni confidenziali tramite dispositivi elettronici.

Come eseguire una scansione dei nostri dati sul Dark Web

Queste informazioni, come già detto, potrebbero finire in mani sbagliate anche attraverso il Dark Web.

Quest’ultimo, come indicato dal nome, è la parte oscura dell’internet ovvero una parte non indicizzata del web a cui si può accedere utilizzando delle reti di computer virtuale come Tor e non accessibile tramite i browser dove cui solitamente si naviga.

Sul Dark Web non ci sono solo attività illegali ma visto che l’accesso è completamente anonimo viene spesso usato come luogo per compiere atti illeciti come compravendita di armi e di sostanze illegali oppure diffusione di informazioni rubate ad altri utenti.

Ecco perché su questa parte dell’internet potrebbero essere presenti alcune delle vostre informazioni personali come il vostro indirizzo email o le vostre password che se finite in mani sbagliate potrebbero crearvi dei problemi.

Per fortuna esiste un metodo, fornito da Google, per effettuare una scansione e verificare se le vostre credenziali siano esposte o meno. Basterà entrare in un qualsiasi account Google e cliccare su Sicurezza per trovare la voce Esegui una scansione con Google One.