Il 2024 si preannuncia come un anno epocale per i fan di Silent Hill, con Hajime Okamoto, il produttore e supervisore della serie horror, più amata di sempre, promettendo grandi novità. Dopo un 2023 caratterizzato da un silenzio quasi totale, Okamoto ha rivelato, durante un’intervista con la testata giapponese 4Gamer, che Konami svelerà nuove informazioni sui prossimi capitoli della celebre serie.

Infatti, nel corso dello scorso anno, Konami aveva annunciato quattro nuovi giochi e un film di Silent Hill. Ma solo Silent Hill: Ascension ha visto la luce nel 2023. Una serie streaming unica ed interattiva, sviluppata in collaborazione con Genvid Entertainment, che ha offerto un’esperienza inedita ricca di elementi videoludici e drammatici. Nel frattempo, però, altri titoli tra cui:

Silent Hill 2 Remake;

S. Hill: Townfall;

S. Hill: F ed il nuovo film Return to Silent Hill di Christophe Gans.

Sono rimasti avvolti nel mistero e non se n’è saputo più nulla.

Il 2024 sarà l’anno di Silent Hill: un ritorno in grande stile

Okamoto ha dichiarato che il 2024 sarà l’anno in cui Silent Hill tornerà prepotentemente sotto i riflettori, sia in campo videoludico che in altre aree. In particolare, in questo 2024, ci si concentrerà principalmente su giochi veri e propri. Ma sono in programma anche moltissime altre novità che cattureranno sicuramente l’entusiasmo del pubblico.

Insomma, una promessa di un ritorno in grande stile che, questa volta, avverrà per davvero. Dunque se, come noi, siete fan incalliti della serie sappiate che manca davvero poco !

Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo. Restate connessi per tutte le altre novità!