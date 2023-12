Lidl avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, mettendo sul piatto una soluzione che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, al cui interno è possibile trovare un gran numero di prezzi bassi in esclusiva assoluta, tra cui tecnologia di ultima generazione.

Per spendere poco da Lidl, è bene ricordarlo, è strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico, in caso contrario non sarà possibile accedere alle medesime riduzioni di prezzo. Le scorte, oltretutto, potrebbero essere limitate, e quindi terminare prima della scadenza della campagna stessa.

Lidl, che offerte ed occasioni speciali

Fino al 31 dicembre da Lidl è fortissima l’attenzione al benessere dell’utente finale, ecco quindi arrivare una serie di sconti mirati su bilance (in vendita a 9,99 euro), prodotti che possono aiutare nella pulizia dei pori, disponibile a 12,99 euro, una vera e propria sauna per il viso, che viene proposta a 34,99 euro, il termoventilatore, piccolo dispositivo (controllabile anche tramite il telecomando remoto) da 24,99 euro, per finire con la stazione meteorologica, che oggi costa solamente 12,99 euro.

Un focus lo troviamo anche su prodotti per l’illuminazione, come pannello LED da 19 euro, la striscia LED RGB da 10 metri, che costa solamente 11,99 euro, oppure una comoda lampada LED sottopensile, disponibile all’acquisto a 9,99 euro. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, li potete acquistare comodamente nei negozi Lidl, con garanzia legale della durata di 3 anni dalla data effettiva dello scontrino, così per non avere brutte sorprese in fase di utilizzo.