Con il passare degli anni la tecnologia ha invaso sempre più sfere della quotidianità insediandosi in differenti campi.

Al giorno d’oggi risulterebbe molto difficile, se non impossibile, rinunciare a tutte le comodità che questi strumenti tecnologici ci offrono.

Uno dei campi in cui c’è stato proprio un vero miglioramento grazie all’avanzamento tecnologico è quello della circolazione delle automobili.

Guidare infatti non è mai stato così sicuro, e anche divertente, come ora. Sono diversi i sistemi di sicurezza che aiutano l’automobilista a prestare più attenzione alla strada e agli imprevisti che possono susseguirsi durante la circolazione. Basti pensare ai sensori per i parcheggi, per la retromarcia, sistemi di frenata e di monitoraggio degli angoli ciechi.

Un sistema molto importante dal punto di vista della riduzione delle distrazioni è sicuramente Android Auto.

Si tratta di un sistema di infotainment di Google che permette di collegare il proprio smartphone alla piattaforma di infotainment dell’automobile in modo da accedere alle diverse applicazioni direttamente dall’automobile, senza dover tenere in mano il cellulare.

Android Auto, alcuni smartphone dovranno dirgli addio

La piattaforma è estremamente utile perché appunto rende minime le distrazioni durante la guida senza dover rinunciare alla propria playlist personale, alle chiamate e alle mappe.

Con l’ultima versione però, la 11.0, Android Auto smetterà definitivamente di funzionare su alcuni smartphone più vecchi.

La scelta è obbligata per cercare di mantenere gli aggiornamenti delle applicazioni leggere e veloci e quindi i proprietari di questi vecchi dispositivi devono correre ai ripari se vogliono continuare a utilizzare la piattaforma.

Nelle prossime settimane sugli smartphone interessati apparirà il seguente messaggio: ‘Per continuare a usare Android Auto, aggiorna il tuo smartphone all’ultima versione di Android.’